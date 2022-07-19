Mikro ilaçlamada tırtıllarla mücadale için drone devrimi başladı!

Dron pilotu Enes Biçer, insansız hava araçları ile tarlada ve bahçede, ürünlere hiç dokunmadan havadan ilaçlama yapmanın mümkün olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: "Traktörün giremediği yağmur sonrası ilaçlamada çok aktif kullanılan ve traktör ayak izi sonucu yaşanan ürün kaybının önüne geçerek, çiftçilerimize ekonomik katkı sağlayacak. Zirai ilaçlama ile böceklerle mücadele ediyoruz. Dekar başına ortalama 40 liraya ilaçlama yapıyoruz. Tabi ilaçlama yaptığımız mahsule göre fiyat değişmektedir. Buğday, arpa gibi mahsullerde 30 liradan işlemi yapıyoruz. Dron ile ilk olarak arazinin koordinatlarını belirliyoruz ve otonom bir şekilde ilerliyor. Sadece acil bir durum olursa biz müdahale edebiliyoruz" dedi