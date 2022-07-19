  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Talihsiz yayaya arka arkaya iki araba çarptı

Talihsiz yayaya arka arkaya iki araba çarptı

19.7.2022

Talihsiz yayaya arka arkaya iki araba çarptı
BALIKESİR'E bağlı Edremit ilçesinde meydana gelen olayda, karşıdan karşıya geçmek isteyen Fevzi Tenek'e önce E.D. yönetimindeki ticari taksi çarptı. Hemen ardından İ.G. hakimiyetindeki otomobil de talihsiz yayaya çarpıp metrelerce sürükledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları kontrolde Tenek'in yaşamını yitirdiği öğrenildi. Tenek'e çarpan ticari taksi sürücüsü E.D.'nin ifadesinde yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonundan çıktığını ve önünde seyreden dolmuşun manevra yapması sonucu bir kişinin aniden önüne çıktığını ve çarptıktan sonra ileride durduğunu söylediği öğrenildi. E.D. daha sonra arkasından gelen bir başka aracın çarptığı şahsı altına alarak sürüklediğini ileri sürdü. ■ SUAT SALGIN
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA