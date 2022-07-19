Talihsiz yayaya arka arkaya iki araba çarptı

BALIKESİR'E bağlı Edremit ilçesinde meydana gelen olayda, karşıdan karşıya geçmek isteyen Fevzi Tenek'e önce E.D. yönetimindeki ticari taksi çarptı. Hemen ardından İ.G. hakimiyetindeki otomobil de talihsiz yayaya çarpıp metrelerce sürükledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları kontrolde Tenek'in yaşamını yitirdiği öğrenildi. Tenek'e çarpan ticari taksi sürücüsü E.D.'nin ifadesinde yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonundan çıktığını ve önünde seyreden dolmuşun manevra yapması sonucu bir kişinin aniden önüne çıktığını ve çarptıktan sonra ileride durduğunu söylediği öğrenildi. E.D. daha sonra arkasından gelen bir başka aracın çarptığı şahsı altına alarak sürüklediğini ileri sürdü. ■ SUAT SALGIN

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