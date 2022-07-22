Ayvalık Belediyesi’nden tepki çeken hareket: Gece yarısı gelip her şeyi kırdılar

Balıkesir Ayvalık'ta İddialara göre; zabıta ekipleri ile jandarma, gece yarısı Altınova Mahallesi'ndeki plaja dozerlerle girip şezlongları ve şemsiyeleri ortadan kaldırdı.
Balıkesir'in en çok tercih edilen tatil beldesi Ayvalık'ta zabıta ekipleri gece yarısı bir saatte gelip tatil yapan insanların eşyalarını ortadan kaldırdı. Şemsiyelerin ve şezlongların da kırılması sonucu mağdur olan vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi.
22.07.2022, 12:51
Sabah'ın haberine göre, ekiplere sitem eden tatilciler, 'Bunları neden kırdınız?' sorusuna 'Öyle gerekiyordu' yanıtını aldı.
Şezlong operasyonunu cep telefonlarıyla kayıt altına alan tatilciler, sosyal medyada Ayvalık Belediyesi'ne isyan bayrağı açtı.
ŞAHSİ ŞEZLONGLARI ELE GEÇİRDİLER
Altınova Mahallesi'nde yaşayan Tibet Ukus ise sabah.com.tr'ye şu açıklamaları yaptı: Salı günü 2 zabıta memuru geldi. 'Halk sahili kullanamıyor. Bunları kaldırın. Şikayet var' dedi. Biz de 'Şikayet olduğunu düşünmüyoruz' dedik.
Sonra sezonun bitimine bir ay kaldığı için dilekçe yazacaktık. Ama gece 4'te; 7 tane jandarma arabası, 4 traktör, 15 zabıta hiçbir şey söylemeden geldiler, sahil kısmından 50 metre ileride zabıtanın bize geçen yıl gösterdiği yere bıraktığımız şahsi şezlongların bağlı olduğu demirleri yıkıp şezlongları ele geçirdiler.
'Durun malımızı alalım' dedik aldırmadılar. Bütün malları kırdılar. Depoya götürdüler.
'YILDIRMA POLİTİKASI VAR'
Ukus, 'O noktaya özel bir plaj mı yapılacak' sorusunu işe şöyle yanıtladı: Bilmiyoruz ama bir yıldırma politikası var. Ya bu belediyeler kendilerine yer belirleyip insanları parayla alacaklar denizlere ya da başka bir mesele var…
'ADALETSİZLİĞİN SON NOKTASI…'
200 bin liralık bir zarar olduğunu ve bin kişinin mağdur olduğunu belirten Ukus, sözlerini şöyle noktaladı: Bize neden eşyaların kaldırılması için zaman verilmedi? Bunu sormak istiyoruz.
Kepçeyle götürdüler. Pisliği de bize bıraktılar toplamadılar. Ve tepki gösteren insanları gözaltına aldılar. Hiç kimse hakkımızı korumuyor. İnsanlar artık şezlong yerine sandalye kullanıyorlar. Adaletsizliğin son noktası…