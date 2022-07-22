Ayvalık Belediyesi’nden tepki çeken hareket: Gece yarısı gelip her şeyi kırdılar

'YILDIRMA POLİTİKASI VAR'

Ukus, 'O noktaya özel bir plaj mı yapılacak' sorusunu işe şöyle yanıtladı: Bilmiyoruz ama bir yıldırma politikası var. Ya bu belediyeler kendilerine yer belirleyip insanları parayla alacaklar denizlere ya da başka bir mesele var…