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Haberler Balıkesir Balıkesir'de dehşet anları! Birlikte yemek yediği arkadaşını öldürdü

Balıkesir'de dehşet anları! Birlikte yemek yediği arkadaşını öldürdü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dün gece geç saatlerde meydana gelen olayda restoranda birlikte yemek yiyip içki içen arkadaşların arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda İsmail Hakkı Arkan (33), B.B. (34) tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

DHA

23.07.2022, 14:41

Balıkesir’de dehşet anları! Birlikte yemek yediği arkadaşını öldürdü

Olay, dün saat 03.00 sıralarında ilçedeki bir balık restoranında meydana geldi. Restoranda birlikte yemek yiyip içki içen İsmail Hakkı Arkan ile arkadaşı B.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

B.B. masadan aldığı bıçakla Arkan'ı bıçakladı. Arkan, göğsüne aldığı 3 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arkan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan B.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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