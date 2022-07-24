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Haberler Balıkesir Dalış yaptıktan sonra denizden çıkamadı! Saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı

Dalış yaptıktan sonra denizden çıkamadı! Saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dalış yapan 66 yaşındaki Yusuf Çelik'in denizden uzun süre çıkmaması üzerine ekipler çalışma başlattı. 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 dalış timi ile 1 Sahil Güvenlik helikopterinin katıldığı çalışma sonucu Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı.

AA

24.07.2022, 12:40

Dalış yaptıktan sonra denizden çıkamadı! Saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre Yusuf Çelik (66), Alibey Adası Pateriça Koy'unda dalış yaptıktan sonra denizden çıkamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 dalış timi ile 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu Çelik'in cansız bedenine ulaşıldı.

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