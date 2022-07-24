Kuzey Ege’de çadır ve karavana yoğun talep! Otellere oranla yüzde 80 avantajlı

'OTELLERE OLAN TALEPTE DÜŞÜŞ VAR'

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği Kurucu Başkanı Yahya Yavuz, Kurban Bayramı tatilini beklentilerinin üzerinde bir taleple geçirdiklerini söyledi. Bayramın ardından otellere olan talepler de ciddi bir düşüş olduğunu belirten Yavuz, "Şu an bir önceki yıla göre, daha verimli olsa da önceki sezonlarda gelen müşteriler mevcut değil. Sahil ve dağ otellerinde gene bir yoğunluk söz konusu. Fakat diğer otellerimizde sıkıntı var. Bölgemizde özellikle eylül ve ekim ayı oldukça güzel geçiyor. Eylül sonuna kadar karavan turizmi devam ediyor. Malum tüm dünyada etkisini gösteren pandemi ve sonrası bir ekonomik buhran söz konusu. Doğal olarak turizm de etkileniyor. Bölgemizde sezon ekimin ilk haftasına kadar devam ediyor" dedi.