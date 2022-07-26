Ayvalıklı off-roadcılardan 80’li yıllar gecesi

Ayvalıklı off-roadcılar tarafından ilçenin Mutluköy Mahallesi'ndeki Nostalji Tesisleri'nde düzenlenen 80'li yıllar gecesine katılan yaklaşık 100 kişi 80'li yıllara ait kıyafetlerle katılımcıları adeta o yıllara geri götürdü. 80'li yılların unutulmaz şarkılarının eşliğinde gönüllerince eğlenen katılımcılar birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediler.

Kulübe destek verenlere teşekkür belgelerinin de verildiği gece ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan AYVOOF Başkanı İbrahim Dinç, öncelikli hedeflerinin otomobil sporlarını bölge halkına sevdirebilmek ve off-road heyecanını gelecek kuşaklara aktarabilmek olduğunu söyledi.

Ayvalık'ta engellilere bile off-road yaptırarak, çamurlu ve zor parkurlarda engelli çocukların bu heyecanı tadabilmesini sağlamaya çalıştıklarını da hatırlatan Başkan Dinç, "Yaşamın güzelliklerini ve tüm renklerini insanlarımıza aktarabilmek gibi önemli bir misyonu üstlendiğimize inanıyoruz. Bu nedenle de düzenlediğimiz etkinliklerle üyelerimize yaşama sevincini, hayata bağlılığı, birlik ve beraberli duygularıyla ortaya çıkan kardeşlik hislerini paylaşabilmek bizlere inanılmaz bir keyif veriyor. Bu akşam düzenlediğimiz etkinlik de tüm bunların bir parçası zaten. Bu tür etkinliklerimiz durmak bilmeden sürecektir. Bizimle bunları paylaşmak isteyen herkese kapılarımız açıktır. Tüm doğa ve motor sporlarına gönül veren insanlarımızı kulübüme bekliyoruz. Bu anlamda kayıtlarımız da sürmektedir" diye konuştu.