Bir kasa göçmen!

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kamyonun kasasında 70 düzensiz göçmen yakalandı. Kamyon kasasından atlayıp kaçan göçmenleri vatandaşlar yakalayarak polise teslim etti. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye kamyonla düzensiz göçmen getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

KAÇANLAR YAKALANDI

Ekipler, Sultanhisar-Nazili karayolu Atça Mahallesi girişinde 35 AFJ 066 plakalı kamyonu durdurdu. Bu esnada 6 göçmen kamyonun kasasından atlayıp kaçmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar, kaçan göçmenleri yakalayıp polise teslim etti. Kamyonun kasasını açan polis ekipleri şaşkına döndü. Kamyonun kasasında balık istifi gibi 64 göçmen çıktı. Kamyon sürücüsü ile organizatör olduğu belirlenen 1 zanlı gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. KAZIM YÖRÜKÇE



BİR TEKNEDE 226 KİŞİ!

Sahil Güvenlik TCSG- 66 ve TCSG-908 Bot Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında önceki gün hareketlerinden şüphelenilen İtalya rotası üzerindeki 'Alidayı-A' isimli balıkçı teknesini durdurdu. Teknede 226 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçısı 3 kişi ise gözaltına alındı. ■ SUAT SALGIN



MİNİBÜSLERLE TAŞINAN GÖÇMENLER YAKALANDI

MUĞLA Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 adet ticari araçla kente düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Menteşe ilçesi Otogar Kavşağı'nda durdurulan minibüslerde 111 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüleri Y.B, A.A, Y.A. ve A.M. gözaltına alındı. Kaçan minibüs sürücüsü R.A. ile şüpheli F.Y. de yakalanarak gözaltına alındı. ■ OSMAN AKÇA