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Haberler Balıkesir Yunanistan'a kaçacaklardı! 6 FETÖ üyesi Balıkesir'de yakalandı

Yunanistan'a kaçacaklardı! 6 FETÖ üyesi Balıkesir'de yakalandı

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 6 zanlı, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken yakalandı. 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA

27.07.2022, 13:41

Yunanistan’a kaçacaklardı! 6 FETÖ üyesi Balıkesir’de yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvalık Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi oldukları ve haklarında adli işlem yapılarak meslekten ihraç edilen 6 şüphelinin yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalıştığı bilgisini aldı.

Eski astsubay ve infaz koruma memuru oldukları tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bir zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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