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Haberler Balıkesir 6 örgüt üyesi Midilli’ye kaçarken yakayı ele verdi

6 örgüt üyesi Midilli’ye kaçarken yakayı ele verdi

28.7.2022

6 örgüt üyesi Midilli’ye kaçarken yakayı ele verdi
BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvalık Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi oldukları ve haklarında adli işlem yapılarak meslekten ihraç edilen 6 şüphelinin yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalıştığı bilgisini aldı. Eski astsubay ve infaz koruma memuru oldukları tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bir zanlının işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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