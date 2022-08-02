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Haberler Balıkesir Emekli polisin kurduğu ‘kar vaatli’ site çöktü

Emekli polisin kurduğu ‘kar vaatli’ site çöktü

2.8.2022

Emekli polisin kurduğu ‘kar vaatli’ site çöktü
BALIKESİR merkezli online site Turgo Shared'ın çökmesinin ardından mağdurlar şikayetçi oldu. Öfkeli bir mağdur işletmenin camlarını taşla kırarken, kar vaadi ile siteyi kuran emekli polis G.T, gözaltına alındı. Sistem üzerinden 174 dolardan başlayan fiyatlarla giriş yapan üyelere 20 günde yatırdıkları ana parayı geri alma güvencesi sağlayan ve düzenli olarak ödeme yapılacağı belirtilen Balıkesir merkezli siteye kısa sürede Türkiye'nin birçok yerinden binlerce üye kaydoldu. Ancak G.T, geçtiğimiz gün sitenin giriş panelinde yer alan paylaşımda, şirketin Türkiye piyasasından çekildiğini belirtti. ■ SUAT SALGIN
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