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Haberler Balıkesir Firari dana sünnet düğününde kesilecek

Firari dana sünnet düğününde kesilecek

4.8.2022

Firari dana sünnet düğününde kesilecek

BALIKESİR'İN Kepsut ilçesinde Kurban Bayramı'nda sahibinin elinden kaçan dana, bayramdan 26 gün sonra yakalandı. Kurban Bayramı'nda hayvanını kestirmek için Yenice Mahallesi'ne getiren İsaalan Muhtarı Ramazan Kocabıyık, hayvanın kaçması ile şok yaşadı.

Bayramdan bu yana hayvanını arayan muhtar Ramazan Kocabıyık, aradan geçen haftalar sonrasında hayvanı Kepsut Yenice Mahallesi'nden 25 kilometre uzakta Kayaeli köyünde yakaladı.

Kepsut Belediyesi'ne haber verildikten sonra zabıta ve köylüler hayvanı yakaladı. Hayvanı kaçan Kocabıyık, danayı hafta sonu oğlunun sünnet düğününde keseceğini ifade etti. ■ SUAT SALGIN

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