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Haberler Balıkesir Balıkesir'de 16 hektarlık orman cayır cayır yandı!

Balıkesir'de 16 hektarlık orman cayır cayır yandı!

Balıkesir'e bağlı Susurluk ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen yangın 16 hektarlık ormanın yanmasına sebep oldu. Daha fazla zaiyat verilmeden kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları 120 personel eşliğinde sürmeye devam ediyor.

İHA

05.08.2022, 14:44

Balıkesir’de 16 hektarlık orman cayır cayır yandı!

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Yıldız köy mevkiinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Orman Bölge Müdürlüğüne ait ekipler soğutma çalışmaların sürdürürken bölgede 16 hektarlık fıstıkçamı ve kızılçamın yer aldığı ormanlık alan zarar gördü.


Susurluk'ta soğutma çalışmaları devam eden orman yangını soğutma çalışmalarına 120 personelin yer aldığı bilgisine ulaşılırken 27 arazöz ve 6 su ikmal aracı da soğutma çalışmalarında yer alıyor. Gece boyunca gece görüşüne sahip helikopterlerin söndürme çalışmalarına katıldığı ormanlık alandaki yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları kontrol altındaki yangında soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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