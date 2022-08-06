Henüz 15 yaşındaydı... Genç kalbi yaşam mücadelesini kazanamadı

Geçtiğimiz gün Edremit'teki evlerinde rahatsızlanan ve Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesine hızlı bir şekilde sevk edilen 15 yaşındaki lise öğrencisi Efe Berk Sakin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Lise ikinci sınıf öğrencisi Efe Berk'in bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.