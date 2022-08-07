İnandırmak için para bile yolladılar! Dolandırıcılardan film senaryosu gibi yöntem

'TAPUNUZU İPTAL ETTİK'

Arayan telefon numaralarının sürekli değiştiğini söyleyen Kömürcü, şu ifadeleri kullandı:

"Sorduğumda, örgütün bizi dinlediğini, bu nedenle numaralarını değiştirdiklerini söylediler. Paraları gönderdikten sonra tekrar aradılar. Kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçmesi nedeniyle, tapu ve kimlik bilgilerimizin iptal edildiğini söylediler. Evler satıldıktan sonra, yeniden T.C. kimlik numarası verip, tapuları üstümüze vereceklerini söylediler. Tam 1,5 ay bununla uğraştık. Bana dinlenmediğini söyleyerek bir tuşlu telefon aldırttılar. Tespit ettikleri emlakçıları bize arattırdılar ve her gün bize emlakçı geldi, ev gezdirdik. Ama bir yandan da evin satışına karşı direndik ve telefondaki kişiden Balıkesir Savcılığı'ndan bu yönde bir talimat olduğuna dair yazılı belge verilmesini istedik. Bunun üzerine mevzu kapandı. Sonrasında temmuz ayı ortalarında bizi bir kez daha arayıp, operasyona başladıklarını söylediler ve bir daha arayan olmadı. Dolandırıldığımızı anlayıp, 3 Ağustos'ta savcılığa suç duyurusunda bulunduk."