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Haberler Balıkesir Zehir taciri nişanlı çift polisten kaçamadı

Zehir taciri nişanlı çift polisten kaçamadı

7.8.2022

Zehir taciri nişanlı çift polisten kaçamadı
BALIKESİR Ayvalık'ta, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, uzun zamandır takibe aldıkları İzmir-Ayvalık arasında uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen nişanlı çifte yönelik gerçekleştirdiği operasyonla binlerce liralık uyuşturucu ele geçirdi. K.F. ve H.S'nin üzerinde yapılan aramalarda; 1000 adetten fazla uyuşturucu hap, parçalar halinde skunk maddesi, uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 25 bin liraya yakın nakit para bulundu. Zehir taciri çift, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. ■ SUAT SALGIN
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