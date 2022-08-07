Zehir taciri nişanlı çift polisten kaçamadı

BALIKESİR Ayvalık'ta, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, uzun zamandır takibe aldıkları İzmir-Ayvalık arasında uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen nişanlı çifte yönelik gerçekleştirdiği operasyonla binlerce liralık uyuşturucu ele geçirdi. K.F. ve H.S'nin üzerinde yapılan aramalarda; 1000 adetten fazla uyuşturucu hap, parçalar halinde skunk maddesi, uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 25 bin liraya yakın nakit para bulundu. Zehir taciri çift, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. ■ SUAT SALGIN

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