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Haberler Balıkesir Balıkesir'de heyelan riski! Yer altından gelen sesler panik yarattı

Balıkesir'de heyelan riski! Yer altından gelen sesler panik yarattı

Balıkesir'e bağlı Savaştepe ilçesinde bulunan Sarısüleymanlar Mahallesi'nde yer altından duyulan derin sesler, vatandaşa korku saldı. 10 yıl önce başlayan ve ardı arkası kesilmeyen heyelanlar sebebiyle birçok yıkıma uğrayan mahalle riskli bölge ilan edilmişti. Yer altından gelen seslerin yeni bir heyelanın işaretçisi olabileceğini düşünen yerliler AFAD'a ihbarda bulundular. Bölgede detaylı inceleme yapan AFAD'ın sonrasında mahallenin taşınması gerektiği yönünde düzenlediği rapor Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yayınlandı.

DHA

09.08.2022, 11:34

Balıkesir’de heyelan riski! Yer altından gelen sesler panik yarattı
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