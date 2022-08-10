Heyelan korkusu yaşayan mahalleli için tahliye kararı

BALIKESİR'İN Savaştepe ilçesinin heyelan riski taşıyan kırsal Sarısüleymanlar Mahallesi'nde vatandaşların yer altından gelen sesler duydukları ihbarı üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından inceleme yapıldı. AFAD, heyelan bölgesinde olduğu tespit edilen mahallenin taşınması yönünde rapor düzenledi. Mahallenin taşınmasıyla ilgili karar Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde de yayınlandı. Evlerinde korku içinde yaşadıklarını belirten Kadir Kurt, "En kısa zamanda evlerin taşınması lazım. Ne zaman, ne olacağı belli değil" diye konuştu.■ SUAT SALGIN