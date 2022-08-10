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Haberler Balıkesir Tehlikenin köşesinden dönüldü: Balıkesir'de yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Tehlikenin köşesinden dönüldü: Balıkesir'de yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Balıkesir'e bağlı Ayvalık ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğü'nün ormana sınırı olan bölgesinde çıkan yangın panik yarattı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye, 2 helikopter ve 4 uçak ile müdahale edildi. 20 dakika süren yoğun çalışmalar sonucu yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

AA

10.08.2022, 16:53

Tehlikenin köşesinden dönüldü: Balıkesir’de yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ormanlık alan sınırındaki tarım arazisinde çıkan yangına, ormana sirayet etmeden müdahale edildi. Edremit Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında Ayvalık Orman İşletme Şefliği bölgesinde, Tıfıllar Mahallesi civarındaki ormana sınır ziraat arazisinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangının ormanlık araziye sıçramaması için alevlere 3 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracı, 2 helikopter ve 4 uçak ile müdahale edildi.Yangın 20 dakikalık çalışmayla kontrol altına alındı. Ekipler, yangın bölgesinde soğutma çalışmalarına devam ediyor

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