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Haberler Balıkesir Balıkesir'de yangın! Her evde bulunan o aletten çıktı

Balıkesir'de yangın! Her evde bulunan o aletten çıktı

Balıkesir'e bağlı Bandırma ilçesinde çıkan yangın Sunullah Mahallesinde panik yarattı. Edinilen bilgiye göre henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde yanmaya başlayan çamaşır makinesinden yükselen dumanlar kısa sürede her yeri sardı. Olaya tanıklık eden vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangının dağılmasına mahal vermeden kısa sürede söndürmeyi başardı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İHA

20.08.2022, 17:00

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Sunullah Mahallesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Balıkesir’de yangın! Her evde bulunan o aletten çıktı

Bandırma Sunullah Mahallesi Moralı sokakta bir evde çıkan yangın çevredeki vatandaşları tedirgin etti.

Balıkesir’de yangın! Her evde bulunan o aletten çıktı

Evde bulunan çamaşır makinasının birden alev alması sonucunda evden dumanlar yükselmeye başlayınca ev sahibi ve çevredekiler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundular.

Balıkesir’de yangın! Her evde bulunan o aletten çıktı

Bandırma itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü ve kontrol altına alınarak soğutma işleminde bulunuldu. Polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmak üzere incelemede bulundular.

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