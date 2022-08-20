Hayırsever gurbetçiden ‘eşek yükü’ ile eğitim bağışı

Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaş, bir eşeğin heybesine yüklediği kırtasiye malzemeleri ve kitapları Balıkesir'de çocuklara dağıttı. Ersin Bilge (59) isimli hayırsever, her yıl Anadolu'daki köyleri gezerek çocuklara kitap dağıtıyor. Son olarak Havran ilçesine bağlı Fazlıca Mahallesi'ndeki Halil İbrahim Yıldırım İlkokulu'nu ziyaret eden Ersin Bilge, Türk ve dünya klasikleri ile kırtasiye malzemeleri dağıtıp çocukları sevindirdi. Okulun bahçesinde çocuklarla kahvaltı da yapan iki çocuk babası Ersin Bilge, ilkokul öğretmeninden etkilenerek bu projeyi hayata geçirdiğini söyledi.





"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"

BİR gün öğretmeninin 'Neden dersini yapmadın?" sorusuna "Ben de kalem defter mi var?" diye cevap verince kızdığını ve "Seni eşek sudan gelene kadar seni döverim" dediğini, bu konuşmayı da annesine harfiyen aktardığını anlatan Ersin Bilge, "Annem de, öğretmenime gidip 'eşek sudan gelmezse ne kadar dayak yiyeceğimi' sormamı istedi. Annemin bu cümlesinden sonra bende edebi ve mizahi olarak çok güzel bir duygu oluştu. Bir köy çocuğu olarak öğretmenim o cümleyi kurduktan sonra, okulda oturup sınıf penceresinden dağlara taşlara bakarak bir hayal kurdum; 'Birisi eşeklerin üzerine heybelere, hurçlara kalem, defter, kitap yükleyip getirip bize vermiş olsa' diye. Bugün ben, bu bu hayali gerçeğe dönüştürüyorum" dedi. İlk olarak doğup büyüdüğü Erzincan'ın Çayırlı ilçesine gidip 800 öğrenciye eğitim malzemesi ulaştıran Ersin Bilge, şu ana kadar 6 bin köy çocuğuna ulaştığını kaydetti.

■ SUAT SALGIN