Balıkesir Edremit'teki Kazdağları'nın eteklerinde M.Ö. 10. yüzyılda kurulduğu düşünülen, bazı kaynaklara göre tarihi M.Ö. 2 bin yılına kadar uzanan, ilçeye 32 km mesafedeki Altınoluk mahallesindeki Antandros Antik Kenti'nde, 2 bin 350 yıllık Kibele heykeli bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle antik kentte yürütülen 21. dönem kazılarında rastlanan M.Ö. 4'üncü yüzyıla ait Kibele heykeli kazı ekibini oldukça heyecanlandırdı.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat, Antandros Antik Kenti'nde 15 gündür yürüttükleri çalışmalarda Roma villasının duvarlarında kullanılmış bir heykel bulduklarını belirterek, "Ne yazık ki tam olarak korunmuş durumda değil. 30 santim yüksekliğe sahip bir mermer heykelcik. Başı da ne yazık ki korunmamış. Ama korunduğu kadarıyla bunun bir Kibele heykeli olduğunu anlıyoruz" dedi.



■ SUAT SALGIN