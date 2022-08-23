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Haberler Balıkesir Balıkesir'deki çifte orman yangını söndürüldü

Balıkesir'deki çifte orman yangını söndürüldü

Son dakika haberi... Balıkesir'in Karesi ve Balya ilçelerinde çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

DHA

23.08.2022, 19:10

Balıkesir’deki çifte orman yangını söndürüldü

Karesi ilçesine bağlı Kocaavşar Mahallesi'ndeki ormanda ilk yangın, saat 12.30 sıralarında çıktı. Yangına 12 arazöz, 5 su ikmal aracı ile karadan, 4 uçak ve 6 helikopter ile havadan müdahale edildi. 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alınan yangında, 2 dönüm alan zarar gördü.



Soğutma çalışmaları sürerken, bölgeye yakın Balya ilçesi Akbaş Mahallesi'ndeki ormanda da yangın çıktı. Burada da alevlere4 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer ile karadan, 7 helikopter ve 4 uçakla havadan müdahale edildi. 1 saatte kontrol altına yangında, 10 dönüm alan zarar görürken, soğutma çalışmalarına başlandı. Çifte yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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