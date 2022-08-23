Balıkesir’deki çifte orman yangını söndürüldü

Karesi ilçesine bağlı Kocaavşar Mahallesi'ndeki ormanda ilk yangın, saat 12.30 sıralarında çıktı. Yangına 12 arazöz, 5 su ikmal aracı ile karadan, 4 uçak ve 6 helikopter ile havadan müdahale edildi. 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alınan yangında, 2 dönüm alan zarar gördü.





Soğutma çalışmaları sürerken, bölgeye yakın Balya ilçesi Akbaş Mahallesi'ndeki ormanda da yangın çıktı. Burada da alevlere4 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer ile karadan, 7 helikopter ve 4 uçakla havadan müdahale edildi. 1 saatte kontrol altına yangında, 10 dönüm alan zarar görürken, soğutma çalışmalarına başlandı. Çifte yangının çıkış nedeni araştırılıyor.