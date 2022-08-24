Ailecek tatile gideceklerdi... Feci kaza 2 çocuğu yetim ve öksüz bıraktı!

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Mustafa Çekiç ve Özlem Çekiç'in (39) sağlık görevliler tarafında yapılan kontrollerinde yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.