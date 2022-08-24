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Haberler Balıkesir Ailecek tatile gideceklerdi... Feci kaza 2 çocuğu yetim ve öksüz bıraktı!

Ailecek tatile gideceklerdi... Feci kaza 2 çocuğu yetim ve öksüz bıraktı!

Balıkesir'den gelen acı haber yürekleri dağladı. Tatile gitmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu araç İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde seyir halindeyken bir anda baba Mustafa Çekiç'in (39) hakimiyetinden çıkıp refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kırılan bariyerlerin arasında kalan araç hurdaya döndü. Kazaya tanık olanların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, demir yığınına dönen araçtan çıkardıkları Mustafa Çekiç ve anne Özlem Çekiç'in (39) yaşamını yitirdiğini belirtti. Ölen çiftin çocukları Mina (8) ve Hasan Efe (3) ise yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

DHA

24.08.2022, 11:45

Balıkesir'de tatile giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen anne ve baba olay yerinde hayatını kaybederken çiftin 2 çocuğu ise yaralandı.

Ailecek tatile gideceklerdi... Feci kaza 2 çocuğu yetim ve öksüz bıraktı!

Kaza, saat 18.00 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolunun Balıkesir'in kırsal Ortaca Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Ailecek tatile gideceklerdi... Feci kaza 2 çocuğu yetim ve öksüz bıraktı!

Mustafa Çekiç (39) yönetimindeki 26 SL 333 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Ailecek tatile gideceklerdi... Feci kaza 2 çocuğu yetim ve öksüz bıraktı!

İki yönlü yolu birbirinden ayıran barıyerleri kırarak arasında sıkışan otomobil, demir yığını haline dönüştü.

Ailecek tatile gideceklerdi... Feci kaza 2 çocuğu yetim ve öksüz bıraktı!

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Mustafa Çekiç ve Özlem Çekiç'in (39) sağlık görevliler tarafında yapılan kontrollerinde yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.

Ailecek tatile gideceklerdi... Feci kaza 2 çocuğu yetim ve öksüz bıraktı!

Araçta yaralanan çiftin çocukları Mina (8) ile Hasan Efe (3), Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ailecek tatile gideceklerdi... Feci kaza 2 çocuğu yetim ve öksüz bıraktı!

İki çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, Mustafa ve Özlem Çekiç'in cenazeleri aynı hastanenin morguna gönderildi.

Ailecek tatile gideceklerdi... Feci kaza 2 çocuğu yetim ve öksüz bıraktı!

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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