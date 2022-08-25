Tatil yolunda aile yıkan kaza

Balıkesir'de tatile giden ailenin içinde bulunduğu otomobili refüje çarptı. Meydana gelen feci kazada anne ve baba olay yerinde hayatını kaybederken çiftin 2 çocuğu ise yaralandı. Kaza, önceki gün saat 18.00 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolunun Balıkesir'in Ortaca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Afyonkarahisarlı hayırsever iş insanı Mustafa Çekiç (39) yönetimindeki otomobil, barıyerleri kırarak arasında sıkıştı.

Demir yığınına dönen otomobilden çıkarılan Mustafa Çekiç ve Özlem Çekiç'in (39) yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Araçta yaralanan çiftin çocukları Mina (8) ile Hasan Efe (3), Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. İki çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, Mustafa ve Özlem Çekiç'in cenazeleri aynı hastanenin morguna gönderildi.

■ SUAT SALGIN