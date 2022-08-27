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Haberler Balıkesir Yürekleri ağza getirdi! İnşaat halindeki binaya çıkıp intihar etmek istedi

Yürekleri ağza getirdi! İnşaat halindeki binaya çıkıp intihar etmek istedi

Şaşkınlık yaratan olay Balıkesir'de meydana geldi. İnşaat halindeki binaya çıkarak intihar etmek isteyen bir kişi yürekleri ağza getirdi. Şahıs, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çabalarının ardından ikna edilerek çatıdan indirildi.

27.08.2022, 11:45 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022, 12:07

Yürekleri ağza getirdi! İnşaat halindeki binaya çıkıp intihar etmek istedi

Bandırma Atatürk Caddesinde üzerinde bulunan inşaat halinde 7 katlı binanın çatı katında K.Ç. (55) isimli şahıs intihar girişiminde bulundu. Şahsı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine şişme hava yastığı açıldı. Polis ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çabalarının ardından ikna olan K.Ç., itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaş ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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