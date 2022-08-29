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Haberler Balıkesir Balıkesir'de yolcu midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı

Balıkesir'de yolcu midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde midibüs kontrolden çıkarak devrildi.Çok sayıda ekibin sevk edildiği kazada 17 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tek yönlü trafiğe kapanan yol, midibüsün kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

29.08.2022, 10:10

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Ahmet Güney yönetimindeki 10 AGY 092 plakalı midibüs, Balıkesir-Kütahya kara yolunun Kepsut girişi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Balıkesir’de yolcu midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı

Kazada araçtaki 17 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Balıkesir ve Kepsut'taki hastanelere kaldırıldı.

Balıkesir’de yolcu midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı

Araçtakilerin Kepsut'un Akçaköy Mahallesi'nden Tekirdağ'a düğüne gittiği, dönüş yolunda kazayı geçirdikleri öğrenildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, kazanın saat 07.45 sularında gerçekleştiğini söyledi.

Balıkesir’de yolcu midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı

Yaralıların çoğunun ayakta tedavi edildiğini belirten Şıldak, "Yaralılarımız hastanelere götürüldü, 2 yaralımızın durumu hayati tehlike içeriyor. Kazanın oluş sebebi yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkarılacak." dedi.

Kaza nedeniyle tek yönlü trafiğe kapanan yol, midibüsün kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

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