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Haberler Balıkesir Görenler dehşete düştü! Balıkesir Karapürçek deresi kan kırmızı akıyor!

Görenler dehşete düştü! Balıkesir Karapürçek deresi kan kırmızı akıyor!

Balıkesir'e bağlı Susurluk ilçesinde bulunan Karapürçek Deresi'ni görenler gözlerine inanamadı. İçerisine tarım ilacı karıştığı tespit edilen derede kan kırmızı renginde bir kirlilik oluştu. Yetkililer bahsi geçen ilacın zehirli olabileceği, canlılar ve çevre üzerinde tehlikeli etkiler bırakabileceği yönünde açıklama yaparak derenin bir süre kullanılmaması gerektiğini açıkladı.

AA

31.08.2022, 12:22

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan Karapürçek Deresi'ne tarım ilacı karıştığı tespit edildi.

Görenler dehşete düştü! Balıkesir Karapürçek deresi kan kırmızı akıyor!

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki Karapürçek Deresi'ne tarım ilacının karıştığı ve kırmızı renkli bir kirlilik oluşturduğunun belirlendiği bildirildi.

Görenler dehşete düştü! Balıkesir Karapürçek deresi kan kırmızı akıyor!

Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yaptırım sürecinin başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu ilacın canlılar ve çevre sağlığı yönünden zehirli etki oluşturması muhtemel olduğundan ikinci bir duyuruya kadar dereye girilmemesi, hayvan sulaması yapılmaması ve sulama amaçlı kullanılmaması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Görenler dehşete düştü! Balıkesir Karapürçek deresi kan kırmızı akıyor!

Açıklamada, konunun Valilik tarafından da yakından takip edildiği vurgulandı.

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