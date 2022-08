Masallar üzerine kurulu hikayelerin ötesinde olan Uluslararası Halı Şenliği başlıyor!

"SIRADIŞI HİKAYELERLE UÇURUYORUZ"

Sındırgı ilçesinde geçmişte olan hikayeleri, masalları gün yüzüne çıkararak, her katılımcının kendinden bir şeyler bularak kendisini gökyüzünde hissedeceği bir şenlik hazırladıklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "22. Uluslararası Yağcıbedir Uçan Halı şenliği başlıyor. Evet bu festival, bu şenlik hakikaten uçuruyor. Çünkü hayatı anlamlandırmak istediğimiz her bir işte mutlaka masalsı bir hikaye yani story var. Ve bizler de Yağcıbedir Uçan Halı Şenliğiyle her bir halının bir hikayesinin bir desenin bir hikayesinin olduğu anlayışıyla aslında bunu Yağcıbedir'den başlayan ve başka alanlara doğru giden ve masalsı bir şenliği hep beraber yaşayacağız çünkü Sındırgı yaptığı her şeyi mutlaka bir hikayeye bir masala bir geçmişe bağlayan geleneklerinden geleceğe doğru uzanan bir köprüyü bugün hayata geçirmeye çalışan bir ilçe.