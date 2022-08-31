Masallar üzerine kurulu hikayelerin ötesinde olan Uluslararası Halı Şenliği başlıyor!

Gelenekleri geleceğe taşıyan bu festivalde; hikâyelerin yer aldığı Masal Atölyeleri, Yağlı Pehlivan Güreşleri, Fener Alayı Yürüyüşü, En Güzel Yağcıbedir Halı Yarışması, En Hızlı Yağcıbedir Halı Dokuma Yarışması, Uçan Yağcıbedir Halı Yarışması, Yağcıbedirden Modaya Yolculuk Defilesi, Yöresel Deve Oyunları, Düğün Keşkeği Dövme etkinliği, Yöresel Kına Merasimi, Düğün Güreşi Gösterisi, Gelin Çıkarma Töreni, ata sporu Yöresel Cirit Müsabakaları, Türkiye geneli bisiklet maratonu, çeşitli sportif yarışmalar, yerli ve yabancı konukların halk oyunları gösterileri yapılacak.