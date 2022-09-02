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Haberler Balıkesir Balıkesir'de FETÖ'nün imam yardımcısı tutuklandı

Balıkesir'de FETÖ'nün imam yardımcısı tutuklandı

Balıkesir’de, FETÖ içinde öğretmenlerden sorumlu ve imam yardımcısı olduğu belirlenen S.A., İzmir’de gözaltına alındı. Balıkesir’e götürülen S.E., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA

02.09.2022, 15:27

Balıkesir’de FETÖ’nün imam yardımcısı tutuklandı
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, S.E.'nin, FETÖ/PDY terör örgütünün aktif olduğu dönemde, Balıkesir il imam yardımcısı ve öğretmenlerden sorumlu olduğu tespit edildi. ByLock kullanıcısı da olduğu belirlenen S.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, S.E.'nin İzmir'de bulunduğu tespit edildi. Polis tarafından yakalanarak Balıkesir'e getirilen S.E., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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