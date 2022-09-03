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Haberler Balıkesir Sındırgı’da Yağcıbedir Halı Festivali başladı

Sındırgı’da Yağcıbedir Halı Festivali başladı

3.9.2022

Sındırgı’da Yağcıbedir Halı Festivali başladı

BALIKESİR'İN Sındırgı ilçesinde 22. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği başladı. Yörük kültürü ve Yağcıbedir halısının yaşatılması amacıyla düzenlenen şenliğin açılış töreni Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.

Festivale AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Belgin Gökçe Uygur, Balıkesir Büyükşehir Başkanvekili Birol Şahin, Balıkesir İl Kültür Müdürü Mehmet Mazak da katıldı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Bizler buradaki ürünleri doğru insanlara pazarlayıp, Sındırgı'daki insanların ekonomik kaynaklarını geliştirmek istiyoruz. 4 gün boyunca herkes yöresel değerlerde geleceğe ait güzellikleri burada bulacak" diye konuştu.

■ BÜLENT YALÇIN

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