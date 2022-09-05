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Haberler Balıkesir Balıkesir'e Karadeniz illerinden gelen yolcu otobüslerinde 6 adet ruhsatsız silah ele geçirildi!

Balıkesir'e Karadeniz illerinden gelen yolcu otobüslerinde 6 adet ruhsatsız silah ele geçirildi!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Karadeniz illerinden otobüs firmaları ile silah gönderilmesinin ihbarının üzerine Edremit Kom Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekiplerinin Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı'nın durdurulmasına ilişkin istihbarat bilgilerinin üzerine Rize iliden gelen otobüs takibe alındı.

05.09.2022, 09:17

Balıkesir’e Karadeniz illerinden gelen yolcu otobüslerinde 6 adet ruhsatsız silah ele geçirildi!
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Karadeniz illerinden otobüs firmaları ile silah gönderildiği ihbarı üzerine alarma geçen Edremit Kom Grup Amirliği ekipleri, ruhsatsız 6 adet tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekiplerinin 'Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı'nın önlenmesine yönelik istihbarat bilgileri üzerine Rize ilinden gelen yolcu otobüsünü takibe aldı.

2 kişi tarafından alınan koli içerisinde yapılan aramada; 1 adet 9*19 çapında Special Combat ibareli, 2 adet 9*19 çapında Pıetro Beretta ibareli,1 adet 9*19 çapında Fabrique Natıonale Brownings ibareli, 1 adet 9*19 çapında P2000 USP Made in Germany ibareli, 1 adet 9*19 çapında üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan 6 adet ruhsatsız tabanca ile 6 adet tabancalara ait şarjör ele geçirdi. Olayla ilgili olarak A.Y. (23) ve O.O.G.(29) isimli kişiler gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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