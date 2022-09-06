Dalgalara kapılan dört kişiden biri kurtarılamadı

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Turanköy kırsal mahallesinde denize giren 4 kişilik aileden 20 yaşındaki genç, çevredekilerin tüm çabalarına rağmen yaşama döndürülemedi. Çok su yutan 20 yaşındaki Abdullah K. denizden çıkarıldıktan sonra yapılan kurtarma çabaları yetmeyince olay yerinde yaşamını yitirdi.

SAHİLE ÇIKARDILAR AMA...

Kütahya'nın Simav ilçesinden Balıkesir'in Erdek ilçesine yakınlarının düğününe katılmak üzere gelen aile, hep birlikte Turanköy kırsal mahallesine giderek plajdan denize girdi. Denizin bir anda kabarması ve dalgaların yükselmesiyle 4 kişilik aile saniyeler içinde suyun içinde kayboldu. Durumu görenlerin denize girerek güçlükle Turanköy plajına taşımayı başardığı 4 kişi, aşırı su yuttukları için çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

YAŞAM SAVAŞI VERİYORLAR

Bu arada plajdakilerin kurtarma uğraşlarına rağmen sahile çıkarılan 4 kişiden birisi olan 20 yaşındaki Abdullah K. kurtarılamadı. Boğulma tehlikesi geçiren Murat K. ve İsmail K. ise olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Erdek Neyyire Sıtkı Sağlık Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 3 kişinin yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

■ SUAT SALGIN