Yolcu otobüsünden cephanelik çıktı

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde polis ekipleri, Rize ilinden gelen yolcu otobüsünü takibe aldı. 2 kişi tarafından alınan koli içerisinde yapılan aramada 1 adet Special Combat ibareli, 2 adet Pietro Beretta ibareli,1 adet Fabrique Nationale Brownings ibareli, 1 adet P2000 USP Made in Germany ibareli, 1 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan 6 adet ruhsatsız tabanca ile 6 adet tabancalara ait şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak A.Y. (23) ve O.O.G. (29) gözaltına alındı.

■ SUAT SALGIN