Balıkesir’de bir ilk! Pedallar farkındalık için döndü!

"DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN FARKINDALIK OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Sındırgı'da bisiklet sporunun yaygınlaşması adına bu organizasyonu tertiplediklerini ve katılımın oldukça fazla olduğunu, ilerleyen günlerde Hisaralan Jeopark alanında Uluslararası bir yarış gerçekleştireceklerini ifade eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise "Sındırgı'da tarihinde ilk defa, engelli, arabanın off road diyebileceğimiz, bisiklet yarışları yapılıyor. Çamlık dediğimiz Çavdaroğlu Mahallesi sınırları içerisindeki Taştepe de bir parkur oluşturduk. Bu parkurda da 140'a yakın Türkiye'nin farklı noktalarından 20 ayrı kulüpten kızlı erkekli sporcular var burada. Çocuklar, gençler, büyükler kategorilerinde. Bu açıdan bakıldığında Sındırgı'da sporu sevdirmek, egzozsuz çevre kirliliği yapmayan işleri sevdirebilmek, en büyük isteklerimizden birisi. Bu sebeple gençlerimizi bisiklete özendirmek istiyoruz. Ege pedal kulübü başkanı Yusuf Hitit ve ekibi de buradalar. Bizlere destek veriyorlar. Biz de onlara uygun ortamlar hazırlayarak, Sındırgı'da böyle güzel bir organizasyonu yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimiz hep spor yapsınlar, gezsinler, yürüsünler, gelişsinler. Çünkü hareket, stresten uzak bir hayat anlamına geliyor"dedi.