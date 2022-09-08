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Haberler Balıkesir Balıkesir'de bir ilk! Pedallar farkındalık için döndü!

Balıkesir'de bir ilk! Pedallar farkındalık için döndü!

Balıkesir'e bağlı Sındırgı ilçesinde daha sağlıklı bir yaşam için farkındalık oluşturmak amacıya ilk kez Ulusal Sındırgı MTB (CUP) Dağ Bisiklet Yarışması düzenlendi. Türkiye'nin 20 ilinden 8'i Milli Takım sporcusu olmak üzere 140 kişinin katılımıyla düzenlenen yarışma, yoğun ilgi gördü.

İHA

08.09.2022, 10:03

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ilk kez Ulusal Sındırgı MTB (CUP) Dağ Bisiklet Yarışması düzenlendi. 20 ilden 8'i Milli Takım sporcu olmak üzere toplam 140 yarışmacı katıldığı yarışma, izleyenlerin nefeslerini kesti.

Balıkesir’de bir ilk! Pedallar farkındalık için döndü!

140 sporcu Çamlık Mesire alanında oluşturulan 4 km'lik özel parkurda kıyasıya mücadele etti. Yarışmaların startını Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş verdi. Sındırgı Belediyesi, Türkiye Bisiklet Fedarasyonu ve Ege Pedal Bisiklet kulübü işbirliği ile düzenlenen yarışlarda çocuk, genç ve yetişkin kategorilerinde yarışlar düzenlendi.

Balıkesir’de bir ilk! Pedallar farkındalık için döndü!

"DAHA SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN FARKINDALIK OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Sındırgı'da bisiklet sporunun yaygınlaşması adına bu organizasyonu tertiplediklerini ve katılımın oldukça fazla olduğunu, ilerleyen günlerde Hisaralan Jeopark alanında Uluslararası bir yarış gerçekleştireceklerini ifade eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise "Sındırgı'da tarihinde ilk defa, engelli, arabanın off road diyebileceğimiz, bisiklet yarışları yapılıyor. Çamlık dediğimiz Çavdaroğlu Mahallesi sınırları içerisindeki Taştepe de bir parkur oluşturduk. Bu parkurda da 140'a yakın Türkiye'nin farklı noktalarından 20 ayrı kulüpten kızlı erkekli sporcular var burada. Çocuklar, gençler, büyükler kategorilerinde. Bu açıdan bakıldığında Sındırgı'da sporu sevdirmek, egzozsuz çevre kirliliği yapmayan işleri sevdirebilmek, en büyük isteklerimizden birisi. Bu sebeple gençlerimizi bisiklete özendirmek istiyoruz. Ege pedal kulübü başkanı Yusuf Hitit ve ekibi de buradalar. Bizlere destek veriyorlar. Biz de onlara uygun ortamlar hazırlayarak, Sındırgı'da böyle güzel bir organizasyonu yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimiz hep spor yapsınlar, gezsinler, yürüsünler, gelişsinler. Çünkü hareket, stresten uzak bir hayat anlamına geliyor"dedi.

Balıkesir’de bir ilk! Pedallar farkındalık için döndü!

3 ayrı kategoride 140 sporcu Ulusal Sındırgı MTB Cup'ta pedal çevirdi. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törenle ilçe kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Balıkesir’de bir ilk! Pedallar farkındalık için döndü!

Yakın zamanda ulusal ve uluslararası Sındırgı MTB Cup düzenleneceği belirtildi.

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