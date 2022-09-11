Edremit çayı tehlike saçmaya devam ediyor

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde Edremit Çayı'ndan çevreye yayılan ağır koku ve kirli suyun Edremit Körfezi'ne karışması tepkilere neden oldu. Kötü kokudan oturulamaz hale gelen bölgeden alınan numunelerde ise Enterokok ve E-Coli bakterisine rastlandığı açıklandı. Edremit Çevre Derneği Başkanı Kubilay Saygın Öztürk, "Bu yeni bir konu değil. Burada oturanlar uzun yıllardır bu derdi çekiyorlar. Sebebi de belli. Arıtma tesislerimiz yetersiz. Derelerimiz kirli. Çözümü de belli yatırım yapmak" dedi.

■ SUAT SALGIN