Adının hakkını veren operasyon! "Kökünü kuruttular"

Balıkesir ve İlçe Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık, silah kaçakçılığı, narkotik, terör ve asayiş suçlarının önlenerek vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, il merkezi ve 12 ilçede saat 06.30 sıralarında helikopter destekli eş zamanlı yapılan Kökünü Kurutma Operasyonu dahilinde; 90 hedef şahıs ve 93 hedef adrese yönelik, 645 personel, 1 helikopter, 140 ekip, 5 Özel Harekat unsuru, 5 Çevik Kuvvet Timinin katılımıyla yapılan operasyon gerçekleştirildi.