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Haberler Balıkesir Adının hakkını veren operasyon! "Kökünü kuruttular"

Adının hakkını veren operasyon! "Kökünü kuruttular"

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü görevlilerince il genelinde; kaçakçılık, narkotik, terör ve asayiş suçlarına önlemeye yönelik gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu" 645 personel, 1 helikopter, 140 ekip, 5 Özel Harekat unsuru, 5 Çevik Kuvvet Timinin katılımıyla gerçekleştirildi. Operasyon genelinde birçok suç unsuru ele geçirilirken, 25'i aranan şahıslardan oluşan 59 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

13.09.2022, 16:48

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 645 personel, 1 helikopter, 140 ekip, 5 Özel Harekat unsuru, 5 Çevik Kuvvet Timinin katılımıyla "Kökünü Kurutma Operasyonu"nu icra etti.

Adının hakkını veren operasyon! Kökünü kuruttular

Balıkesir ve İlçe Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık, silah kaçakçılığı, narkotik, terör ve asayiş suçlarının önlenerek vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, il merkezi ve 12 ilçede saat 06.30 sıralarında helikopter destekli eş zamanlı yapılan Kökünü Kurutma Operasyonu dahilinde; 90 hedef şahıs ve 93 hedef adrese yönelik, 645 personel, 1 helikopter, 140 ekip, 5 Özel Harekat unsuru, 5 Çevik Kuvvet Timinin katılımıyla yapılan operasyon gerçekleştirildi.

Adının hakkını veren operasyon! Kökünü kuruttular

Kökünü Kurutma Operasyonu ile ilgili Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmada 3 adet 9 mm tabanca 1 adet 7,65 mm tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, 29 adet 9mm fişek, 2 adet 7,65mm fişek, 8 adet 12 kalibre kartuş, 2 kilo 485 gram esrar maddesi, 135 gram metamfetamin maddesi, 2 kök kenevir maddesi, 3 gram bonzai maddesi, 950 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi, 133 kilo kıyılmış tütün maddesi, 30 bin adet dolu makaron, 18 bin 600 adet boş makaron, 4 adet sigara sarma makinesi, 24 paket kaçak sigara, 12 adet elektronik sigara, 172 adet kaçak puro, 208 cinsel içerikli kaçak ürün, 5 adet uyuşturucu içme aparatı (payp), 1 adet şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.

Adının hakkını veren operasyon! Kökünü kuruttular

Yapılan operasyon sonucu 25'i aranan şahıs olmak üzere toplam 59 kişi gözaltına altına alındı.

Adının hakkını veren operasyon! Kökünü kuruttular

Gözaltına alınanlar hakkında çeşitli suçlarından adli işlemlere başlanıldı.

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