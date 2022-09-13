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Haberler Balıkesir Amatör balıkçıdan akıllara zarar başarı! Ege'de 100 kiloluk dev orkinos yakalandı!

Amatör balıkçıdan akıllara zarar başarı! Ege'de 100 kiloluk dev orkinos yakalandı!

Balıkesir'e bağlı Gönen ilçesinde yaşayan İsmail Onaran, Ege Denizi'nde yakaladığı 100 kiloluk dev orkinosla ilgileri üzerine çekti. Optik işletmesi olan Onaran, hobi olarak yaptığı olta balıkçılığı sırasında böyle bir balığı yakalamanın hayali olduğunu söylerek tüm amatör balıkçılara şans diledi.

İHA

13.09.2022, 10:18

Gönen'de optik işletmesi olan ve boş zamanlarında hobi olarak olta balıkçılığı yapan İsmail Onaran Ege denizinde 100 kiloluk dev orkinos yakaladı.

Amatör balıkçıdan akıllara zarar başarı! Ege’de 100 kiloluk dev orkinos yakalandı!

Oltaya gelen dev orkinos balığını teknesine çekmek için saatlerce uğraşan balıkçı İsmail Onaran, uzun uğraşılar sonrası teknesine aldığı dev orkinos balığını vakit kaybetmeden memleketi Gönen'e getirdi.

Amatör balıkçıdan akıllara zarar başarı! Ege’de 100 kiloluk dev orkinos yakalandı!

Gönen'de vatandaşların büyük ilgisi ile karşılanan amatör balıkçı Onaran tebrikleri kabul etti.

Amatör balıkçıdan akıllara zarar başarı! Ege’de 100 kiloluk dev orkinos yakalandı!

Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Onaran, " balık tutma hobisi peşinde koşan herseklere İnşallah böyle büyük bir balık yakalamak nasip olsun dedi.

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