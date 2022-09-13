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Haberler Balıkesir İlçe Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Bandırma'da kumar operasyonu gerçekleştirdi!

İlçe Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Bandırma'da kumar operasyonu gerçekleştirdi!

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Atatürk Caddesi'nde bir işletmede kumar oynatıldığı ihbarının üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 4 şahsın kumar oynadığı tespit edildi.

İHA

13.09.2022, 14:44 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022, 14:47

İlçe Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Bandırma’da kumar operasyonu gerçekleştirdi!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Atatürk Caddesi'nde bir işletmede kumar oynatıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışma neticesinde 4 şahıs hakkında adli işlem başlattı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri yaptıkları operasyonda 4 şahsın kumar oynadıklarını tespit etti.

3.500 TL civarındaki kumar parası ile çok sayıda oyun kağıdına el konulurken, kumar oynatılan işletmede yakalanan A.S (50). isimli şahsın hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır.

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