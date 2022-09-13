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Haberler Balıkesir Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu!

Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu!

Balıkesir'e bağlı Manyas ilçesinde gerçekleşen kazada, Gökhan Çelik idaresindeki ticari araç elektrik tesisatından kaynaklanan bir arıza sebebiyle seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücünün son andan terk ettiği araç, cayır cayır yanarak kullanılmaz hale geldi.

İHA

13.09.2022, 09:25 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022, 09:26

Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu!

Gökhan Çelik yönetiminde ki 17 KR 773 plakalı ticari aracıyla Manyas'tan ikamet ettiği kırsal Koçoğlu Mahallesine seyir halinde birden yanmaya başladı. Sürücü Çelik'in aracı terk ettiği ancak aracın alevlere teslim olarak yandığı belirtildi.

Ormana yakın güzergâhta meydana gelen araç yangınını, çevre kırsal mahalleden orman yangını şüphesiyle Orman İşletme Şefliğine ve itfaiyeye haber verildiği arasözün olay yerine gittiğinde araç itfaiyenin yangına müdahale etmesine rağmen aracın tamamen yanmaktan kurtulamadığı belirtildi. İlk belirlemelere göre yangının aracın elektrik tesisatından kaynaklandığı açıklandı. Bu arada araç yangınını gören yakında ki mermer ocağına ait iş makinasının yangının ormana sıçramaması için önlem aldığı belirtildi.

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