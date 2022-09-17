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Haberler Balıkesir Balıkesir Gönen'de emniyet operasyon düzenledi: Anason ve uyuşturucu ele geçirildi!

Balıkesir Gönen'de emniyet operasyon düzenledi: Anason ve uyuşturucu ele geçirildi!

Balıkesir'in Gönen ilçesinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar sonucunda tütün, sahte alkol ve uyuşturucu tespit edildi. Farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

İHA

17.09.2022, 12:37

Balıkesir Gönen’de emniyet operasyon düzenledi: Anason ve uyuşturucu ele geçirildi!

Balıkesir'in Gönen ilçesinde emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda çok miktarda kaçak tütün, sahte alkol yapımında kullanılan anason ve uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Gönen ilçesinde suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde farklı adreslere operasyonlar düzenlendi ve yapılan aramalarda 10 kök Hint keneviri, 132 gram esrar maddesi,3 adet tabanca, 118 litre etil alkol, 17 kilo kaçak tütün, 1800 adet makaron, 5 adet sigara sarma makinası, 15 adet alkol yapımında kullanılan anason ve 15 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda polis ekipleri tarafından 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

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