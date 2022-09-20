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Haberler Balıkesir Alkolü fazla kaçıran hırsız çalmaya ara verdi çatıda şekerleme yaptı!

Alkolü fazla kaçıran hırsız çalmaya ara verdi çatıda şekerleme yaptı!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde müstakil bir eve hırsızlık yapmak için çatıdan girmeye çalışan aşırı alkollü hırsız, fazla alkol sebebiyle çatıda uyuyakaldı. Komşular, Paşabayır Mahallesi 10 Sokak'ta sabaha karşı çatıda hareketsiz birinin yattığını görünce polis ekiplerine durumu bildirdi. Evde yaşayan kişilerin şikayetçi olmasının üzerine şahıs, polis ekipleri tarafından polis otosuna bindirilerek emniyete götürüldü.

İHA

20.09.2022, 12:07 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022, 12:29

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde müstakil bir eve hırsızlık amacıyla çatıdan girmeye çalışan şahıs, aşırı alkol nedeniyle çatıda uyuyakaldı.

Alkolü fazla kaçıran hırsız çalmaya ara verdi çatıda şekerleme yaptı!

Edinilen bilgiye göre, Paşabayır Mahallesi 10 Sokak'ta sabaha karşı komşuların çatıda hareketsiz birinin yattığını görmesi üzerine vatandaşlar polis ekiplerine durumu bildirdi.

Alkolü fazla kaçıran hırsız çalmaya ara verdi çatıda şekerleme yaptı!

Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi; çatıda hareketsiz yatan şahsı çatıdan aşağıya indirdi.

Alkolü fazla kaçıran hırsız çalmaya ara verdi çatıda şekerleme yaptı!

112 Acil Sağlık ekiplerinin şahsı kontrol etmesi üzerine kişinin aşırı derecede alkollü olduğu ve bu sebeple çatıda uyuyakaldığı öğrenildi.

Alkolü fazla kaçıran hırsız çalmaya ara verdi çatıda şekerleme yaptı!

Evde yaşayan kişilerin şikayetçi olması üzerine şahıs, polis ekipleri tarafından polis otosuna bindirilerek emniyete götürüldü.

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