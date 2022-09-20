Marmara’nın palamut bolluğu Balıkesir balık haline yansıdı!

Marmara'da son günlerde yaşanan palamut bolluğu, Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Hali'ndeki mezatlara da yansıdı. Ağırlığı birer kilogramın üzerindeki palamutların çifti 80-85 liradan alıcı buldu. Teknelerden birindeki 2 bin 500 çift palamut, çevredekilerin de ilgiyle izlediği tahliye işlemiyle, şehir içine ve şehir dışına buzlanarak sevk edildi.