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Haberler Balıkesir Marmara'nın palamut bolluğu Balıkesir balık haline yansıdı!

Marmara'nın palamut bolluğu Balıkesir balık haline yansıdı!

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki balık haline bu sabah 11 bin çift palamut getirildi. Marmara Denizi'ndeki palamut bolluğu Balıkesir Hali'ndeki mezatlara yansıdı. Ağırlığı birer kilogramın üzeri,ndeki palamutların çiftleri 80-85 liradan satıldı.

AA

20.09.2022, 11:45 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022, 11:46

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki balık haline bu sabah Marmara Denizi'nden 11 bin çift palamut getirildi.

Marmara’nın palamut bolluğu Balıkesir balık haline yansıdı!

Marmara'da son günlerde yaşanan palamut bolluğu, Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Hali'ndeki mezatlara da yansıdı. Ağırlığı birer kilogramın üzerindeki palamutların çifti 80-85 liradan alıcı buldu. Teknelerden birindeki 2 bin 500 çift palamut, çevredekilerin de ilgiyle izlediği tahliye işlemiyle, şehir içine ve şehir dışına buzlanarak sevk edildi.

Marmara’nın palamut bolluğu Balıkesir balık haline yansıdı!

Balık teknesi sahiplerinden Zihni Ertürk, AA muhabirine, avdan 5 bin palamutla döndüklerini söyledi. Ertürk, "Bandırma bugün ucuz palamut yesin, bol bol palamut yesin. Her biri bir kiloluk taze balıklar. Herkese rastgele." dedi.

Marmara’nın palamut bolluğu Balıkesir balık haline yansıdı!

Hal esnafından Emin Gürer de bol protein kaynağı palamutları tüketicilerle buluşturacaklarını anlattı.

Marmara’nın palamut bolluğu Balıkesir balık haline yansıdı!

Esnaf Barış Yıldız, tezgahların balıkla dolduğuna dikkati çekerek, "Kiloluk palamutları tanesi 50 liradan satıyoruz. Daha küçük palamutları ise 25 lira, 35 lira, 4 tane 100 lira, 3 tane 100 lira şeklinde satıyoruz." diye konuştu.

Marmara’nın palamut bolluğu Balıkesir balık haline yansıdı!

Bandırma Su Ürünleri Hali İdari Amiri Özcan Ateş ise ilçeye Marmara'dan avlanan 11 bin çift palamudun yanı sıra Karadeniz'den 3 bin 500 çift palamut getirildiğini bildirdi.

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