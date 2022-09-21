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Haberler Balıkesir Ayvalık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Ayvalık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itildi. Lastik botları patlatılan göçmenleri kurtarmak için Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti ve göçmenleri Ayvalık'ın Cunda Adası'na getirdi.

İHA

21.09.2022, 10:15 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022, 10:17

Ayvalık’tan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri hemen harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildiği öğrenilen ve lastik botları patlatılan 51 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Ayvalık'ın Cunda Adası'na getirildi. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yiyecek, içecek, giyecek, tıbbi malzeme ve ilaç gibi insani yardımlarda bulunulan düzensiz göçmenlerin Balıkesir Göç İdaresi'ne gönderilmesi bekleniyor.

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