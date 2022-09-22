  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir'den kardeş ülke Pakistan'a 2'nci yardım tırları yolda!

Balıkesir'den kardeş ülke Pakistan'a 2'nci yardım tırları yolda!

Şiddetli yağışlar sebebiyle zor günler yaşayan dost ve kardeş ülke Pakistan'a yaraların çabucak sarılması için Balıkesir'den yeniden yardım tırı gönderildi. Geçtiğimiz hafta gönderilen 3 yardım tırının ardından 2 bin 417 gıda ve 400 hijyen kolisinin yer aldığı 2 tır daha gönderildi.

İHA

22.09.2022, 09:32 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022, 09:33

Balıkesir’den kardeş ülke Pakistan’a 2’nci yardım tırları yolda!

Balıkesir'den sel felaketinin ardından zor günler yaşayan dost ve kardeş ülke Pakistan'a yardım tırlarının 2'nci kafilesi yola çıktı. Şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinin ardından yaraların sarılmaya çalışıldığı Pakistan'a geçtiğimiz hafta Balıkesir'den gönderilen 3 yardım tırının ardından, 2 bin 417 gıda ve 400 hijyen kolisinin yer aldığı 2 tır daha uğurlandı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı, kaymakamlıklar, belediyeler, odalar ve hayırseverler tarafından toplanan yardımlara katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA