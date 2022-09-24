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Haberler Balıkesir Bandırma körfezindeki palamut bolluğu amatör balıkçıların ilgi odağı oldu

Bandırma körfezindeki palamut bolluğu amatör balıkçıların ilgi odağı oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinin sahil kesimi palamut bolluğu sebebiyle yoğun ilgi görüyor. 7'den 70'e herkesin sardalya ve palamut tutabilmek için denize olta attığı, balık tutanlar kadar izleyicilerin de keyif aldığı Bandırma sahil kesimi son günlerde keyifli anlara şahit oluyor.

İHA

24.09.2022, 09:33 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022, 09:34

Balıkesir'in Bandırma ilçesinin sahil kesimi amatör olta balıkçılarıyla dolup taştı.

Bandırma körfezindeki palamut bolluğu amatör balıkçıların ilgi odağı oldu

Bandırma körfezinde olta balıkçılığı son günlerde yoğun olarak mendirek denilen dalga kıranda sabah saatlerinde ve akşam üstü gibi saatlerde oldukça yoğun ilgi görüyor.

Bandırma körfezindeki palamut bolluğu amatör balıkçıların ilgi odağı oldu

Palamut balığının bol olması sebebi ile amatör balıkçılar mendireğe akın ediyor.

Bandırma körfezindeki palamut bolluğu amatör balıkçıların ilgi odağı oldu

Kimi olta balıkçısı palamut balığı tutabilmeye kimiside sardalya balığı tutabilmek için oltasını denize sallıyor.

Bandırma körfezindeki palamut bolluğu amatör balıkçıların ilgi odağı oldu

Balık tutanlardan çok izleyicisinin bol olduğu ve 7'den 70'e herkesin hobisi olduğu da gözlerden kaçmıyor.

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