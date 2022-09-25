Komşu kavgası kanlı bitti

BALIKESİR Edremit'te, Ender O. (45), komşusu Mehmet Zübeyir Bilier (57) ve oğlu Dünya Baran Bilier (17) ile tartışmaya başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü.

BABA İLE OĞLU ÖLDÜ

İKİ tarafın da bıçak kullandığı öne sürülen kavgada, Ender O, Mehmet Zübeyir Bilier ve Dünya Baran Bilier aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Hastaneye ağrı yaralı olarak kaldırılan baba Bilier ile oğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan Ender O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kavgada hayatını kaybeden baba ile oğlunun cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.