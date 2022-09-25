Son sözü genetik bilimciler söyleyecek

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 21 Mart 2006'da okula gitmek için çıkan Büşra ve Tuğçe isimli kuzenlerin davasında yeni bir gelişme yaşandı. Kuzenlerin öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu sanıklar S.Y. ile A.Y'ye verilen ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet cezaları Yargıtay tarafından bozularak, Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderildi.

DNA UYUŞMAZLIĞI

Yargıtay'ın DNA ve genetik raporlarının uyuşmazlığı nedeniyle dosyayı ilgili mahkemeye geri gönderdiğini belirten tutuklu sanıkların avukatı Kemal Bilen, "Yargıtay, Sağlık Bakanlığı ve YÖK'ten dosya ve dava ile ilgili olmayan genetik uzmanlarının listesini istedi. Bu isimler arasından seçilecek 5 kişilik bilirkişi kurulundan rapor alıp sonra karar verilmesi gerekçesi ile karar bozulmuş, duruşma 12 Aralık tarihine ertelenmiştir. Adaletin tecelli edeceğini inancımız tamdır" dedi. Öte yandan S.Y. ile A.Y'nin tutuklu yargılanmalarına devam edileceği öğrenildi.

ANNELER TEPKİLİ

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz aylarda görülen davada, Tuğçe ile Büşra isimli iki kuzenin öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu sanıklar S.Y., ve A.Y. için ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet cezası çıkarken daha sonra bu ceza iyi hal indiriminden dolayı ikişer kez müebbet hapis cezasına çevrilmişti. Diğer iki sanığın beraat etmesi sonrasında öldürülen çocukların aileleri adliye önünde tepkilerini dile getirdi. Acılı anneler duruşma sonrasında adliye bahçesinde fenalık geçirmişti.

ÇELİŞKİLİ RAPORLAR

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 21 Mart 2006'da okula gitmek için evlerinden ayrılan ve cesetleri 44 gün sonra bulunan 10 yaşlarındaki teyze kızlarının öldürülmesine ilişkin davada şok gelişme yaşandı. 16 yıldır defalarca DNA testi veren ve en son ikişer kez müebbet cezası alan S.Y ve A.Y. için Yargıtay verilen kararı bozdu.

16 yıldır masumiyetlerini ispatlamak için savaş veren iki müvekkilinin müebbet hapis cezalarının bozulması ile ilgili konuşan avukat Kemal Bilen, "Son raporda öldürülen iki kuzenlerden birinden elde edilen tırnak içindeki DNA örneklerinin iki zanlı kardeşle uyumlu olmadığına karar verildi. Yarıgıtay da çelişki raporlar doğrulutusunda bu kararı bozarak adil bir karar verilmesi için dosyayı yeniden Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi" diye konuştu.

GENETIK UZMANLARININ LISTESI ÇIKARILACAK

İKİ müvekkilinin de suçsuzluğunun ispatlanacağını belirten avukat Kemal Bilen, "Yargıtay kararı bozduğu gibi ayrıca Sağlık Bakanlığı ve YÖK'ten tüm Türkiye'deki genetik uzmanlarının listenin çıkartılarak mahkemeye gönderilmesini, oluşturulacak 5 kişilik bilim kurulunun vereceği karar doğrultusunda karar verilmesinin gerektiğini belirterek kararı bozdu" dedi. Bilen, davanın 12 Aralık 2022 günü tekrar görüleceğini belirtti.

FATİH ŞENDİL