Düğün dönüşü acı haber geldi: Aileyi ölüm ayırdı!

Önceki gün İstanbul'da düzenlenen bir düğüne katılan ve dönüş yolunda kaza geçiren Tabak ailesini ölüm ayırdı. Kazada Dursunbey Devlet Hastanesinde hemşire olarak çalışan Büşra Tabak (32) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, eşi Sercan Tabak ve çocukları Fatih Aybars Tabak kazayı yaralı olarak atlattı.