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Haberler Balıkesir Düğün dönüşü acı haber geldi: Aileyi ölüm ayırdı!

Düğün dönüşü acı haber geldi: Aileyi ölüm ayırdı!

İstanbul'da düzenlenen bir düğüne katılan ve dönüş yolunda kaza geçiren aileden kötü haber geldi. Kazada bir hastanede hemşire olarak çalışan Büşra Tabak (32) hayatını kaybetti, eşi Sercan Tabak ve çocukları Fatih Aybars Tabak kazadan yaralı olarak kurtuldu. Büşra Tabak'ın cenaze töreninde ailesi ve mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı, cenaze defnedilmek üzere Manyas'a doğru yola çıktı.

İHA

26.09.2022, 12:27 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022, 12:28

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düğün dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden Dursunbey Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Büşra Tabak gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Hastanede Büşra hemşire için tören düzenlendi.

Düğün dönüşü acı haber geldi: Aileyi ölüm ayırdı!

Önceki gün İstanbul'da düzenlenen bir düğüne katılan ve dönüş yolunda kaza geçiren Tabak ailesini ölüm ayırdı. Kazada Dursunbey Devlet Hastanesinde hemşire olarak çalışan Büşra Tabak (32) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, eşi Sercan Tabak ve çocukları Fatih Aybars Tabak kazayı yaralı olarak atlattı.

Düğün dönüşü acı haber geldi: Aileyi ölüm ayırdı!

Hemşire Büşra Tabak için son yolculuğuna uğurlanmak üzere Manyas ilçesine gönderilmeden önce, görev yeri Dursunbey Devlet Hastanesi Bahçesi'nde tören düzenlendi.

Düğün dönüşü acı haber geldi: Aileyi ölüm ayırdı!

Törene Dursunbey Kaymakamı Ramazan Teke, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, çeşitli kurumlardan temsilciler ve mesai arkadaşları katıldı.

Düğün dönüşü acı haber geldi: Aileyi ölüm ayırdı!

Törende Büşra hemşirenin eşi Sercan Tabak güçlükle ayakta dururken, mesai arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı.

Düğün dönüşü acı haber geldi: Aileyi ölüm ayırdı!

Törenin ardından Büşra Tabak'ın cenazesi defnedilmek üzere dualarla Manyas'a uğurlandı.

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