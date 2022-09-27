  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir'de tezgahlar boş kaldı: Havanın serinlemesi balık fiyatlarını ateşledi!

Balıkesir'de tezgahlar boş kaldı: Havanın serinlemesi balık fiyatlarını ateşledi!

Balıkesir'e bağlı Bandırma ilçesinde av yapsağının kalkmasıyla tezgahlarda bolluk yaşanırken, balık fiyatlarındaki düşüş hem vatandaşı hem balıkçıyı güldürmüştü. Bir haftadır etkili olan olumsuz hava şartları bu durumu tersine çevirdi. Balıkçıların denize açılamaması sebebiyle tezgahlar boşalırken bayık fiyatları yükseldi.

İHA

27.09.2022, 12:10

Balıkesir’de tezgahlar boş kaldı: Havanın serinlemesi balık fiyatlarını ateşledi!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde av yasağının kalkmasıyla birlikte balık tezgahlarında bolluk yaşanmıştı. Olumsuz hava şartları balıkçıları vurdu. Balık fiyatları yükseldi.

Balıkçılar havaların düzelmesiyle balığın fiyatının yeniden düşmeye başlayacağını belirtti. Bir haftadır devam eden kuvvetli yağışlar ve hava değişimleri nedeniyle küçük tekneler ve balıkçılar denize açılamadı. Balığın fiyatının düşmesi için havaların düzelmesi gerektiğini ifade eden balıkçı Emin Gürer, "İki üç günden beri deniz çok kötü dalgalı, bütün Marmara, Ege ve Karadeniz dalgalı hava şu an düzeliyor gibi. İnşallah bugünden itibaren havalar açacak ve balık bollaşarak tezgahlarda fiyatlar vatandaşların istediği gibi olacak". dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA